    México 2026

    Aguirre asegura que nadie ha roto el pacto tras polémica por concentración de México

    Luego de la polémica que se originó, el entrenador de la Selección Mexicana aseguró que nadie ha roto el pacto al que se llegó con los clubes y todo sigue según lo acordado.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video Javier Aguirre rompe el silencio tras polémica de Chivas y Toluca rumbo al Mundial 2026

    Luego de la polémica que se originó por la presencia de jugadores del Toluca en su equipo y la petición de Amaury Vergara a los futbolistas de Chivas para que reportaran en el entrenamiento rumbo a Liguilla, el entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, aseguró que nadie ha roto el pacto al que se llegó con los clubes.

    Aguirre reiteró también lo escrito en un comunicado por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en donde dejan en claro que quien no se presentará quedará fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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    "Quisiera yo comentarles que hoy inicia el Mundial para nosotros. Estamos todos muy contentos, están citados todos los jugadores convocados para cenar todos a las 8 de la noche. En ese sentido el comunicado es muy claro, el que no venga estará fuera del Mundial", dijo Aguirre en conferencia de prensa.

    "Si quisiera agradecer a los clubes, a los dueños que nos aportaron ideas. Este proyecto lo presentamos hace tiempo, es un pacto que no se ha roto. Agradecer a todos los clubes especialmente a Chivas y a Toluca", agregó.

    "NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SE JUEGA SIN SELECCIONADOS"

    Aguirre reiteró que no se ha roto ningún pacto acordado y que se mantienen conforme a lo acordado con los equipos.

    "Nadie ha roto el pacto, de momento la Liguilla se ha jugado sin seleccionados. Estamos todos conforme a lo que hablamos a lo que vimos", expresó el Vasco en una conferencia en la que no se permitieron preguntas de los reporteros.

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