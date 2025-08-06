Javier ‘Chicharito’ Hernández volvió a dar de que hablar con un nuevo video que publicó en sus redes sociales, pero ahora no por algún comentario polémico sino mostrando su nueva faceta como influencer.

En dicha publicación el futbolista de las Chivas muestra una faceta distinta a sus últimas publicaciones que han llamado la atención.

“Hola, ojalá fuera Luis Miguel el que grabara esto, pero bueno soy yo el Chicharito, pero bueno aquí vamos", así comienza su curioso video donde muestra su convivencia con su familia.

Durante una parte del video el atacante se sincera y señala que se siente raro realizando este tipo de publicaciones: " Me siento muy raro haciendo esto gente, por favor ténganme paciencia".

Hace unos días Javier Hernández había aparecido en una entrevista quiso mostrarse como una persona común y no como un jugador de futbol con privilegios, rodeado de fama y dinero, que pareciera no entender el mundo real.

De igual forma en esa entrevista tocó el tema de sus polémicos comentarios que realizó que le trajeron sanciones por parte de Chivas y la propia liga.

Chicharito Hernández no tuvo participación con Chivas en la Leagues Cup debido a una lesión que sufrió hace unas semanas.