Javier Aguirre tiene dudas sobre Funes Mori y Jesús Gallardo

"Estamos en esa disyuntiva. Ambos tienen ganas de jugar, ambos porque descarto a Héctor Moreno. Tanto Rogelio (Funes Mori) como Jesús (Gallardo) quieren jugar, tienen ganas, no esperaba menos de ellos. Tienen ganas de entrar ya al campo de juego, pero aún no he tomado la decisión, estoy ahí. Tendría que tomar la decisión hasta el final porque hay un partido importante el miércoles, pero primero la A, y la A es Mazatlán. Tengo la duda porque Vincent no hizo buena pretemporada y no termina los 90 minutos, no le alcanza y Parra lo mismo. Parra viene con una traca de nueve meses sin jugar y le acusa su físico", dijo el estratega.