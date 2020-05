Ivo Basay: “Me dijeron '¿cómo vas a ir a México estando en Francia?”

“Llegué un momento muy importante en mi carrera, que cuando las cosas mejor estaban tuve un altercado con un árbitro y se me complicó el tema, no en lo futbolístico, pero sí en el personal, que trascendió a lo futbolístico y sale una oferta del futbol mexicano.

“Me interioricé un poquito de lo que significaba. Conocíamos todo lo que han dejado los chilenos en toda la historia. Necaxa no me aparecía mucho de los equipos que estaban en primera línea, pero me pareció muy interesante que pasaba mucho tiempo sin tener resultados a nivel grande de ganar campeonatos”, declaró.