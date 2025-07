Pussetto admite que rompió en llanto tras saber que se iba de Pumas

Ignacio Pussetto, actual jugador del Independiente de Argentina y ex de los Pumas , confesó que rompió en llanto al saber que no seguiría en el Club Universidad y en la Liga MX .

En entrevista con César Luis Merlo de Super Deportivo, el extremo argentino alzó la voz y señaló que no entendió la decisión de que lo sacaran de la escuadra universitaria.

"En ese momento sí, la pasé muy mal; llegué a casa con mi esposa y estuve muy mal y lloré; me costó entender el por qué de la decisión. Sorprendido, porque pasé de ser titular en la pretemporada y de un día para otro, estar separado del plantel”.

Pussetto señaló que, sobre todo, las formas no fueron las correctas a su consideración en lo que fue su salida de Pumas, ya que alegó que la comunicación no fue del todo correcta una vez que se decidió que no entraba en planes en el conjunto dirigido por Efraín Juárez.