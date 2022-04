Ignacio Ambriz niega pelea con un jugador: "Soy directo y eso molesta"

"Nunca me he peleado con un jugador, tengo una forma de ser que es ser directo o franco y eso molesta, me contratan para tomar soluciones y decisiones, me puedo equivocar, las cosas no salían bien, y tuve que tomar decisiones de hacer cambios, tomar a jóvenes que estaban más frescos y con la ilusión de participar y poner su granito de arena", señaló.