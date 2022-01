Gary Kagelmacher habló sobre los motivos que llega a México:"Es una Liga muy competitiva"

“Es una liga muy competitiva no que que sí que hay equipo más grande con respecto a otro, pero qué es una liga muy pareja y lo vi el otro día que fue un partido de ida y vuelta que tal vez tal vez en una liga como la uruguaya, que fue la última me tocó jugar, ahí más diferencia tal vez entre entre los equipos denominados grandes y los pequeños, eso me gustó… que todos los equipos aquí por lo que vi juegan al fútbol intentan tiene una idea de juego y pueden ser competitivos y eso está bueno para la liga para qué bueno que haya más igualdad y que sea más competitiva”, aseguró.