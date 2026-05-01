liga mx Atlante se enfrentaría al América en su debut; esto se sabe El regreso del Atlante al Estadio Banorte ha causado gran interés, pues se especula que en su primer juego en casa podría enfrentarse a las Águilas.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video ¿Atlante ante América en su debut? Esto se sabe

El Atlante empieza a despertar expectativas luego de que se confirmó su regreso a la primera división y que disputará sus partidos como local en el Estadio Banorte.

Es esto último lo que ha causado gran interés, pues se especula que en su primer juego en casa podría enfrentarse al América, en un duelo de gran atractivo para los aficionados de ambos equipos en la capital mexicana.

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¿EMILIO ESCALANTE CONFIRMA EL ATLANTE VS. AMÉRICA?

Fue durante el programa Línea de 4 de TUDN que el presidente del Atlante, Emilio Escalante dejó entrever que la posibilidad de que los Potros de Hierro debuten en casa ante las Águilas sería real a falta de confirmación de la fecha.

Esta confirmado que Atlante jugará los viernes por la noche, por lo que podría ser el primer viernes o el segundo del inicio del Apertura 2026 de la Liga MX cuando se de este esperado juego, según la respuesta del dirigente azulgrana.

"No sé si el primero o el segundo (viernes del inicio de la liga), pero si es lo que se dice (que enfrentarían al América)", respondió al ser cuestionado durante el programa sobre esta posibilidad.