Faitelson y Farías debaten: ¿El América vs. Chivas ya no es el Clásico de México?

"En una cuestión colectiva, difícil seguir defendiendo esto como el Clásico de México. Si tiene o no tiene los mejores mexicanos es cuestión de ellos, pero hay una historia qué respaldar, una historia qué defender, y el Guadalajara hoy no lo consiguió", dijo Farías.

Por su parte, David Faitelson descartó que Chivas pierda su grandeza, aunque admite que el Guadalajara ya no está para competir en contra de la escuadra de Coapa.

"¿Vamos a denostar más a Chivas de lo que lo denostó el América en la cancha? El América demostró que está en otro nivel, Chivas no puede competir, es un reflejo de la inconsistencia, la desconfianza, un nuevo DT, lo que quieran, hoy Chivas no puede competle al América, pero eso no quiere decir que Guadalajara deje de ser un equipo grande".