Liga de Campeones de la Concacaf Stefan Medina no ve crisis en Monterrey; entiende presión y molestia de la afición El defensa habló sobre la actualidad de Rayados tras perder ante América y haber sumado tres partidos sin ganar.

Video "No es algo como muy grave", en Rayados no ven crisis, pero entienden molestia

Stefan Medina, defensa de Monterrey, habló sobre la actualidad de Rayados tras perder ante América y haber sumado tres partidos sin ganar en este semestre.

El defensa colombiano atendió a la prensa previo al partido de Monterrey vs. Xelajú de la Vuelta de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 en el Estadio BBVA.

¿CRISIS EN RAYADOS? LAS PALABRA SDE STEFAN MEDINA



Stefan Medina aseguró que es consciente de la realidad que vive el equipo sin conseguir triunfos y de la presión que exista, con molestia aceptada, de la afición.

"Todos somos conscientes que esta última semana no estuvimos a la altura de lo que se debe, hemos sido muy autocríticos en eso, lo vamos a revertir con el talento que tiene el equipo y con lo que nos vas a ayudar el cuerpo técnico. Hay presión, somos responsables y el día de mañana salir al campo y contagiar a la gente de lo que hagamos en el terreno de juego para que todo mejore

"Somos un equipo grande, lo tenemos claro, los que llegan a esta institución lo tienen claro, se nos exige como tal y cuando no se dan los resultados está la presión, somos un equipo maduro, son tres partidos que nos hemos ganados, no es algo como muy grave, pero entendemos la moelstia de la gente, también la invitación a la hinchada que no se deje contagiar de cosas que se pueden decir.

TORRENT, MOLESTO POR NO GANAR EN LA IDA



Domenec Torrent, técnico de Monterrey, comentó que para él el resultado en el partido de Ida donde Rayados igualó 1-1 ante Xelajú, no fue justo.

".Hoy hemos pasado las ocasiones que tuvimos en el campo de Xelajú, pudimos ganar sobradamente, pero es futbol, lo dijimos, me parece una semana pasada totalmente diferente a otros deprtes, hicieron un gol y nosotros marcamos uno pudiendo haber marcado más, nos fuimos más de Guatemala por el resultado, creíamos que no era justo porque queríamos ir a ganar ahí la eliminatoria".