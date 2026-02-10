    Liga de Campeones de la Concacaf

    Stefan Medina no ve crisis en Monterrey; entiende presión y molestia de la afición

    El defensa habló sobre la actualidad de Rayados tras perder ante América y haber sumado tres partidos sin ganar.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video "No es algo como muy grave", en Rayados no ven crisis, pero entienden molestia

    Stefan Medina, defensa de Monterrey, habló sobre la actualidad de Rayados tras perder ante América y haber sumado tres partidos sin ganar en este semestre.

    PUBLICIDAD

    El defensa colombiano atendió a la prensa previo al partido de Monterrey vs. Xelajú de la Vuelta de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 en el Estadio BBVA.

    Más sobre Liga de Campeones de la Concacaf

    Tensión en Atlas, ‘Huevo’ Lozano y Julián Quiñones estuvieron cerca de los golpes
    2 mins

    Tensión en Atlas, ‘Huevo’ Lozano y Julián Quiñones estuvieron cerca de los golpes

    Liga MX
    Liga MX clasifica a Liga de Campeones de la Concacaf a Atlas, León, Pachuca y Tigres
    2 mins

    Liga MX clasifica a Liga de Campeones de la Concacaf a Atlas, León, Pachuca y Tigres

    Liga MX
    Vucetich cree que Seattle no venció a uno de los mejores de la Liga MX
    2 mins

    Vucetich cree que Seattle no venció a uno de los mejores de la Liga MX

    Liga MX
    Pumas empata a Cruz Azul en Finales perdidas desde 2005
    1 mins

    Pumas empata a Cruz Azul en Finales perdidas desde 2005

    Liga MX
    Oswaldo cree que Pumas llegará más peligroso si gana la Concacaf
    3:22

    Oswaldo cree que Pumas llegará más peligroso si gana la Concacaf

    Liga MX
    Andrés Lillini ve sed de título en Pumas: “Tenemos la espina de ganar”
    2:07

    Andrés Lillini ve sed de título en Pumas: “Tenemos la espina de ganar”

    Liga MX
    ¿Pumas ganará con la pura Playera? Lillini lo deja claro previo a la final de Concacaf
    1:30

    ¿Pumas ganará con la pura Playera? Lillini lo deja claro previo a la final de Concacaf

    Liga MX
    Alan Mozo está descartado para el Pumas vs Pachuca, pero hará el viaje a Seattle
    1 mins

    Alan Mozo está descartado para el Pumas vs Pachuca, pero hará el viaje a Seattle

    Liga MX
    ¡Alentador! El equipo femenil hace pasillo a Pumas de cara a la Final
    0:51

    ¡Alentador! El equipo femenil hace pasillo a Pumas de cara a la Final

    Liga MX
    Aspe considera “importantísimo” que Pumas busque la Concacaf
    1:55

    Aspe considera “importantísimo” que Pumas busque la Concacaf

    Liga MX

    ¿CRISIS EN RAYADOS? LAS PALABRA SDE STEFAN MEDINA


    Stefan Medina aseguró que es consciente de la realidad que vive el equipo sin conseguir triunfos y de la presión que exista, con molestia aceptada, de la afición.

    "Todos somos conscientes que esta última semana no estuvimos a la altura de lo que se debe, hemos sido muy autocríticos en eso, lo vamos a revertir con el talento que tiene el equipo y con lo que nos vas a ayudar el cuerpo técnico. Hay presión, somos responsables y el día de mañana salir al campo y contagiar a la gente de lo que hagamos en el terreno de juego para que todo mejore

    "Somos un equipo grande, lo tenemos claro, los que llegan a esta institución lo tienen claro, se nos exige como tal y cuando no se dan los resultados está la presión, somos un equipo maduro, son tres partidos que nos hemos ganados, no es algo como muy grave, pero entendemos la moelstia de la gente, también la invitación a la hinchada que no se deje contagiar de cosas que se pueden decir.

    TORRENT, MOLESTO POR NO GANAR EN LA IDA


    Domenec Torrent, técnico de Monterrey, comentó que para él el resultado en el partido de Ida donde Rayados igualó 1-1 ante Xelajú, no fue justo.

    ".Hoy hemos pasado las ocasiones que tuvimos en el campo de Xelajú, pudimos ganar sobradamente, pero es futbol, lo dijimos, me parece una semana pasada totalmente diferente a otros deprtes, hicieron un gol y nosotros marcamos uno pudiendo haber marcado más, nos fuimos más de Guatemala por el resultado, creíamos que no era justo porque queríamos ir a ganar ahí la eliminatoria".

    Video ¡La enorme atajada del Mochis con la que evita el primero del América vs. Rayados!
    Relacionados:
    Liga de Campeones de la ConcacafMonterrey

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Tráiler: Bodas S.A.
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX