Facundo Waller no seguirá en Pumas el próximo torneo

El mediocampista uruguayo Facundo Waller no seguirá en los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México la próxima campaña, toda vez que los Felinos no ejercieron la opción de compra del Plaza Colonia.

“Facundo Waller no seguirá en Pumas ya que la directiva no hizo válida la opción de compra y aunque se pensó en una extensión del préstamo no se concretó y el uruguayo no seguirá en la institución universitaria”, escribió en su cuenta de Twitter, Julio Ibáñez.