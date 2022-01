Erik Lira advierte que llega a Cruz Azul para "comerse a todos" y estar en Qatar

“En lo personal me dolió muchísimo no estar en los Juegos Olímpicos, pero yo dejé todo en todo momento y estoy preparado para lo que venga, estoy trabajando en todos los aspectos y aquí vengo con un hambre impresionante porque me quiero comer a todos y así le voy a hacer para que no quede en mí estar en Qatar”, comentó en entrevista para TUDN.