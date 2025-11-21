    Real Valladolid

    Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco, se convierte en auxiliar técnico en España

    Una historia con un peculiar desenlace.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Nadie lo vio venir! Expolítico mexicano dirigirá en club de Europa

    México podría contar en el futuro con un nuevo entrenador mexicano formado en España luego de la noticia de un expolítico convertido en auxiliar técnico.

    Y es que el exgobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro, sorprendió con la noticia de su debut en el futbl español al convertirse en parte del cuerpo técnico del Real Valladolid.

    "Hubo muchos que no entendieron mi decisión, otros se burlaron de mi propósito. Así que me puse manos a la obra. Cursé mis estudios de entrenador en el campus virtual de la ATFA, institución argentina que ha formado entrenadores de clase mundial. Mis horas de práctica las hice en las fuerzas básicas del Club de mis amores: las Chivas.

    "Luego hice mi Máster en Dirección de Futbol en la Universidad del Club más importante del mundo, el Real Madrid. Casi 3 años después, he terminado mi formación académica y estoy listo para dar el siguiente paso.

    "Hoy me llena de felicidad decirles que el Real Valladolid Club de Futbol será mi nueva casa. Que voy a continuar mi proceso de formación como Auxiliar Técnico del primer equipo", escribió el expolítico en su redes sociales.

    Alfaro llega al club español de segunda división tras un polémico paso por la gobernatura de Jalisco, donde ocupó el cargo de 2018 a 2024.

