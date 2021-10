En Chivas hay confianza de tener Liguilla, pero se sienten en deuda

“Xolos es el último lugar de la tabla general, pero eso no los hace para nada fáciles, al contrario, cuando un rival está en esa zona de la tabla, cuando las cosas no les salen es cuando más peligrosos se hacen porque no tienen nada que perder, saben que de ganar dan golpe y autoridad y más contra un equipo como las Chivas”, añade Molina.