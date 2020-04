La Jornada 2 de la eLiga MX comenzará este lunes y el partido más atractivo desde los controles será el que sostengan Giovani dos Santos contra Nahuel Guzmán en el América vs. Tigres del torneo virtual FIFA 20.

La actividad comenzará con Diego Rosales vs. Jairo González en el Toluca-Necaxa , seguidos de Antonio Portales y Jonathan Borja en el Atlético de San Luis vs. Cruz Azul , el jugador de La Máquina repetirá por segunda jornada.

La cartelera del martes 14 tendrá el Juárez vs. Pumas con los debuts de Maximiliano Olivera y Alan Mozo. El siguiente juego será el Pachuca vs. Chivas, con otros debutantes en los controles Kevin Álvarez y Fernando Beltrán. La cartelera cerrará con el Monterrey vs. Morelia con Luis Cárdenas y César Huerta jugando desde sus casas.