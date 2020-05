El día que Butragueño jugó con una playera pirata del Celaya

“Las camisetas de Emilio del Celaya eran las más demandadas, ese primer año fue el equipo que más camisetas vendió en el futbol mexicano y sobre todo la siete de Emilio. En un partido, no me acuerdo en dónde, los utileros estaban preparándolos uniformes en el vestuario y se dieron cuenta que no tenían una playera para Emilio Butragueño. Tuvieron que salir afuera del estadio a comprar una playera pirata de reventa, y ese partido Emilio lo jugó con una playera comprada afuera del estadio. Era muy curioso porque era la única playera que tenía nombre, no se usaba el nombre arriba del número y era la única camiseta que lo tenía. Es una anécdota que parece increíble que pase en un equipo profesional”.