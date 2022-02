¡Iba al América! 'Piojo' Alvarado reveló que estuvo cerca de ser Águila

“ En el Manchester City me dicen: 'vas a regresar a la Sub-20 con el América', como que tenían buena comunicación con ellos, cuando regreso todavía existía aquel Pacto de Caballeros y me citan unas personas de la directiva del Celaya, y como habían cambiado de dueño, me comentaron que me tenía que quedar con ellos y al final me tuve que quedar en el Celaya", dijo para el canal del 'Canelo' Angulo.