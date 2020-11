Eduardo Vargas se va de Tigres, el club llegó a un acuerdo con el Atlético Mineiro y ahora el jugador viaja para aprobar los exámenes físicos antes de firmar , sin embargo, en exclusiva con TUDN, reveló que su estancia en el conjunto 'felino' no lo dejó del todo complacido.

"La verdad no muy satisfecho pero sí lleno de cosas importantes que gané acá y me llevo amistades en el equipo y fuera del equipo", indicó.

"Me dio mucha pena ir a despedirme de mis compañeros y agradecerle a la afición, a todos lo que creyeron en mí, siguen creyendo en mí, me apoyaron siempre y me seguirán apoyando; les doy gracias por todo y los llevaré en mi corazón", añadió.