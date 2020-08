'Tuca' Ferretti niega que haya ofertas por Edu Vargas

Pese a los rumores que ubican a Eduardo Vargas fuera de Tigres , el entrenador, Ricardo Ferretti , aseguró que no hay ninguna propuesta sobre la mesa como para pensar que el chileno pueda salir.

Aunque no descartó que la posibilidad está latente , sí señaló que en caso de que el chileno no siguiera, se queda tranquilo a sabiendas de que Leo Fernández está listo para suplir su baja.

"Esto es como es, no hay nada, propuesta, nada, se dicen muchas cosas. Pensar en el beneficio del jugador y la institución si llegara. Hay dos cosas importantes en esto, si es bueno para ambos y si hay un suplente, así no tendría que preocuparme. La preocupación sería que no tuviera un suplente y el nivel del equipo decaiga”, aseveró.