Liga MX El discurso de Henry Martín que motivó al América previo al duelo vs. Toluca Las Águilas revelaron las palabras del delantero a sus compañeros y la de André Jardine.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Henry Martín rompe el silencio y habla sobre la lesión que padece

Después de l a polémica que se generó en torno a la discusión entre Henry Martín y Helinho en los túneles del estadio Banorte, América reveló el motivante discurso del delantero previo al juego ante Toluca.

A través un video publicado por las Águilas se le ve a la ‘ Bomba’ pedirles a sus compañeros que jueguen con orgullo y lanzó una advertencia a sus rivales de cara a la liguilla.

PUBLICIDAD

“No veo ningún jugador que se achique, que se haga menos ante las críticas… yo pongo esto porque el escudo lo pide y pide más. Lo que dice Cota “actitud cabrones” no nos morimos en la cancha sin actitud”

“Hoy, un partido muy importante para calificar y meternos donde nosotros merecemos y sabemos que el torneo de liguilla es otra cosa, ya no es lo mismo, lo hemos visto pasando en primer lugar y lo hemos visto pasando en último lugar”

“Pongamos el servicio de la calidad de todos, tenemos jugadores que jugaron en Europa, tenemos jugadores mundialistas, tenemos jugadores que van a jugar un Mundial, ¿Qué más necesitan? No necesitan nada, solo necesitamos a nosotros, es lo único que necesitamos. Les pido que con orgullo salgamos y representemos esta camiseta”, expresó Henry Martín.

Fue hace unos días cuando Henry Martín reveló el motivo por el cual no ha podido jugar con el América donde aseguró que siente frustración pro no poder ayudar a a las Águilas.

JARDINE: “SE QUE VAN A DAR LA VIDA POR MÍ”

Después del triunfo sobre el Toluca, André Jardine agradeció el apoyo del equipo y aseguró que apenas se viene lo bueno para el América.

“Hoy vi un equipo con alma, de las cosas que un entrenador quiere ver… se defendieron con todo. Gracias por el respaldo, saben que la presión al entrenador en estos momentos siempre es muy grande, pero me siento arropado por este equipo y se que van a dar la vida por mí”