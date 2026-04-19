Liga MX El mensaje de Jardine a los que se bajan del barco en América El técnico de las Águilas da detalles de lo que se platicó con el señor Emilio Azcárraga, en su visita al club.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Jardine manda mensaje a los que se bajan del barco en América

El técnico del América, André Jardine, habló en conferencia de prensa al término del sufrido triunfo 2-1 sobre Toluca donde destacó que, en dos años y medio, ya algunos ya se bajaron del barco. “Se han subido y se han bajado otra vez y no pasa nada. Aquí estamos, pero esta sensación de poder dar hoy una alegría a la afición y transmitirle de que estamos juntos”, comentó Jardine.

El brasileño destacó la entrega de su equipo esta noche enfrentando al bicampeón del futbol mexicano, Toluca. “Este grupo va a pelear por el título y va a tratar de representarlos a la altura que sabemos, no tengan duda que en cuanto tengamos la oportunidad, vamos a dejar una cosa más de lo que venimos dejando y creo este fue un buen inicio para encarar la Liguilla”.

PUBLICIDAD

Lo que provocó la visita del señor Azcárraga al club

Con respecto a la visita del propietario del club, Emilio Azcárraga, aseguró que es el gran líder, al tener la sensibilidad de aparecer en los momentos importantes, algunas veces para cobrar, pero en esta ocasión sorprendió a todos de estar al pendiente en un momento en que estábamos tristes, dolidos, para decirnos que confiaba, que se podría dar la vuelta.

“Fue un combustible para el club, que te hace dar fuerzas cuando estás agotado, muy cansado, pero acuérdate del club que defiendes, de la afición, pero más que esto tenemos líderes como Azcárraga y Baños que nos inspiran, que confían, que están juntos en las malas también y nos hacen repensar a veces”, señaló.