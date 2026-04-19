Liga MX Henry Martín increpó a Helinho tras pelea con Alejandro Zendejas en vestidores Los ánimos candentes en el Estadio Banorte fueron captados por varios aficionados en la nueva zona VIP.

Video ¿Por qué Henry Martín peleó con Helinho? Secuencia de la bronca con Zendejas

La pelea de Helinho con Alejandro Zendejas tuvo un protagonista final con Henry Martín, quien increpó al brasileño en su salida a los vestidores del Estadio Banorte.

El triunfo de América por 2-1 ante Toluca en la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX, dejó sensaciones de todos sabores para jugadores, miembros de cuerpo técnico y aficionados.

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Así fue la bronca de Henry con Helinho en vestidores



Helinho abandonaba la cancha del Coloso de Santa Úrsula, cuando Henry Martín abrió una puerta que conecta a los vestidores de las Águilas y le dijo de cosas al brasileño.

El sudamericano no se dejó y le respondió, al grado que gente que lo acompañaba empezó con forcejeos y a soltar golpes a gente de América y de la seguridad del estadio.

El medio de Toluca hasta se tropezó en esa zona y Henry Martín fue retirado al cerrar la puerta, pocos segundos después sucedió lo mismo con Helinho que discutió con aficionados presentes que le insultaron en su camino al vestidor.

¿Cómo empezó la bronca de Helinho vs. Zendejas?



La expulsión de Helinho por una falta sobre Alan Cervantes desató la bronca en la cancha del Estadio Banorte, donde en varios frentes hubo peleas entre jugadores de ambos equipos.

Helinho le da manotazo a Kevin Álvarez y Sebastián Cáceres llegó a defenderlo, ahí inició todo lo que después prosiguió. Entre los empujones y cruce de palabras, apareció Alejandro Zendejas para confrontarse con Bruno Mendez.

Al mismo tiempo, Ramón Juárez trata de controlar a Helinho por la espalda y llegó Luis García para hacerle lo mismo, para que después ambos se pelearan en la cancha.

Zendejas siguió su cruce de palabras con Bruno Mendez y ahí es cuando Helinho lo empuja por detrás y se la pelea entre ambos, al grado de que el brasileño le dio dos manotazos al de las Águilas en el rostro, esto antes de salir de la cancha.

Ahora, América visitará al León y cerrará en casa frente al Atlas, mientras que Toluca visitará a Mazatlán FC, que incluso regalará boletos para despedirse de la Liga MX, y cerrará en casa ante León.