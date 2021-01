Pese a que elogió la actitud de sus jugadores en el empate ante Pumas, el técnico de Atlas , Diego Cocca, negó sentirse tranquilo con el desempeño de su equipo porque no funciona.

"El estado de tranquilidad es otra cosa, yo estaré tranquilo cuando mi equipo funcione, hoy mi equipo no funciona, tiene mucha actitud, muchas ganas, solidez, trata de manejar la pelota, pero funcionar para mí es que no te metan goles y que vos metas goles y ganes.

"Hoy la parte de goles no está funcionando y es la mitad, hoy la mitad de lo que me daría tranquilidad está funcionando, lo que sí me da mucha energía es el compromiso que veo de mis jugadores dentro de la cancha, estoy convencido que con esta energía y esta actitud vamos a encontrar lo que nos hace falta", dijo Diego Cocca en conferencia de prensa.