    Liga MX

    Toluca confirma baja de Alexis Vega ante Monterrey en la Semifinal de Veulta

    Los Diablos Rojos descartan la presencia de Vega para la Vuelta de las Semifinales de la Liga MX ante Rayados.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video ¡Malas noticias desde el infierno! Alexis Vega no juega ante Monterrey

    El Toluca cerró su preparación, trabajando este viernes a puerta cerrada durante la noche en el Estadio Nemesio Diez, esperando el juego de Vuelta de las Semifinales de la Liga MX ante Monterrey a disputarse este sábado en este mismo inmueble.

    Una semana muy intensa que cierran los Diablos Rojos en torno al tema de Alexis Vega, quien prácticamente está descartado para disputar el encuentro definitivo ante los Rayados, donde los escarlatas están obligados a llevarse la victoria para acceder a la Final tras ser derrotados 1-0 en el partido de Ida.

    PUBLICIDAD

    Pero las malas noticias continuarán en el Infierno, puesto que en caso de que los comandados por Antonio Mohame d accedan al encuentro por el título del Futbol Mexicano, muy probablemente tampoco podrán contar con Alexis Vega debido a lo complicado de su lesión.

    Además, Vega no sería la única baja del Toluca, sino también Bruno Méndez, el zaguero uruguayo que venía recuperándose de una lesión muscular y el miércoles ya no estuvo en la convocatoria para enfrentar a los Rayados y aún no se sabe si fue una medida de precaución, para guardarlo para la Vuelta, o que haya tenido una recaída.

    Cabe recordar que para este cotejo de la Vuelta de las Semifinales del Torneo Apertura 2025, Toluca deberá ganar, por cualquier marcador al Monterrey, luego de que en el partido en el Gigante de Acero se llevaran un revés de 1-0, ventaja mínima que, en caso de empate en el global, le daría el boleto a la Final a los Diablos Rojos por su mejor posición en la tabla.

    Más sobre Liga MX

    1:09
    ¡Malas noticias desde el infierno! Alexis Vega no juega ante Monterrey

    ¡Malas noticias desde el infierno! Alexis Vega no juega ante Monterrey

    3 min
    Partidos del 6 de diciembre: Calendario Mundial 2026 y Semifinales de la Liga MX

    Partidos del 6 de diciembre: Calendario Mundial 2026 y Semifinales de la Liga MX

    1 min
    Cruz Azul llega a Monterrey para enfrentar a Tigres en Semifinales

    Cruz Azul llega a Monterrey para enfrentar a Tigres en Semifinales

    1:41
    ¡Insólito! La afición celeste recibe a Cruz Azul y así responden los jugadores

    ¡Insólito! La afición celeste recibe a Cruz Azul y así responden los jugadores

    1 min
    Monterrey pierde a Jesús 'Tecatito' Corona para la vuelta de las semifinales

    Monterrey pierde a Jesús 'Tecatito' Corona para la vuelta de las semifinales

    Relacionados:
    Liga MXTolucaMonterrey

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Desastre en familia
    Sonoro - Los sonidos de una generación
    Gratis
    Tigres: La historia perfecta
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX