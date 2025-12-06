El Toluca cerró su preparación, trabajando este viernes a puerta cerrada durante la noche en el Estadio Nemesio Diez, esperando el juego de Vuelta de las Semifinales de la Liga MX ante Monterrey a disputarse este sábado en este mismo inmueble.

Una semana muy intensa que cierran los Diablos Rojos en torno al tema de Alexis Vega, quien prácticamente está descartado para disputar el encuentro definitivo ante los Rayados, donde los escarlatas están obligados a llevarse la victoria para acceder a la Final tras ser derrotados 1-0 en el partido de Ida.

Pero las malas noticias continuarán en el Infierno, puesto que en caso de que los comandados por Antonio Mohame d accedan al encuentro por el título del Futbol Mexicano, muy probablemente tampoco podrán contar con Alexis Vega debido a lo complicado de su lesión.

Además, Vega no sería la única baja del Toluca, sino también Bruno Méndez, el zaguero uruguayo que venía recuperándose de una lesión muscular y el miércoles ya no estuvo en la convocatoria para enfrentar a los Rayados y aún no se sabe si fue una medida de precaución, para guardarlo para la Vuelta, o que haya tenido una recaída.