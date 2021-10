Finalmente, envió un mensaje a su público: "Me pongo en el lugar de la gente, de muchas frustraciones, de mucho perder, porque yo lo he vivido, acá eres de Chivas o de Atlas y cuando Atlas pierde con Chivas te tienes que comer las gastadas o los chistes y mañana no se lo van a comer, esto no fue casualidad, no tuvimos suerte y un poco más, lo venimos buscando, aprovechamos las circunstancias del partido, quiero ver con la camiseta de Atlas a la gente en la ciudad”.