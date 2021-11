Cocca hace caso omiso a rachas negativas de Atlas: "No está en nuestra mente romperlas"

"No me fijo en los números, me fijo en el día a día, mis jugadores, el crecimiento, mejorar, después todo se rompe. Si no había rachas buenas ya después vendrán las rachas buenas. Estamos por ese camino y no nos tenemos que alejar porque cuando escuchamos eso nos podemos marear y creer que es fácil lo que viene y no es fácil. Nos enfocamos al 100% en nuestras posibilidades”, agregó el estratega argentino.