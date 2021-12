'Perro' Bermúdez cumple promesa y se 'tatua' el escudo del Atlas en su cabeza

“Es la más grande, no me ha tocado narrar una Final de selección mexicana, ojalá me toque, pero esta, no es porque yo sea Rojinegro… he narrado Finales en Monterrey con público dividido, he narrado Cruz Azul-América, pero nunca en mi vida he visto un ambiente tan fuerte, un ambiente tan grande en 70 años como este del Atlas, no es porque sea Rojinegro, ni en Copa del Mundo ni nada, es el ambiente más grande que me ha tocado vivir en toda mi carrera. Fue impresionante”, comentó en Línea de 4.