Daniel Álvarez no se asusta ante nóminas de Rayados y América

Puebla tendrá en fila a dos equipos con una de las plantillas más caras de la Liga MX , como Monterrey y América , pero eso es algo que no asusta a los Camoteros pues Daniel Álvarez consideró que en la cancha el dinero no juega y pueden jugarle de tú a tú a ambos rivales.

“Complicado, tenemos pocos días para planear el siguiente partido contra América, pero hacerlo con la mayor disposición, el plantel está para hacer cambios, no sabemos si el profe lo vaya a ser o no, pero creo que el ha entrado lo ha hecho de muy buena manera, creo que posición por posición tenemos buenos recambios y lo están haciendo muy buena manera, sabemos que son dos equipos de muy alta nónima, pero dentro del cambio somos once contra 11, el dinero se queda fuera, y sabemos que estos son puntos importantes, sabemos que si llegamos a sacar los seis puntos te vuelves a poner en las primeras posiciones", señaló el 'Fideo' en conferencia de prensa.