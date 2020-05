Cufré sobre su salida del Atlas: “Opiné de más de los seleccionados”

Leando Cufré, quien dejó de ser técnico del Atlas a finales de enero pasado, cree que su salida del conjunto rojinegro se debió a que opinó de más sobre el tema del arbitraje y de los futbolistas que tenían la posibilidad de ser llamados por México Sub-23 para disputar el Preolímpico de la Concacaf.

“Mi sensación y percepción haciendo autocrítica creo que me salí de la línea de opinar sobre el tema de los árbitros y seleccionados porque se llevaban seis, ocho con los juveniles, de los cuales ninguno fue citado al Preolímpico Sub-23, entonces cuando yo decía ‘van a ver que faltando un mes no van a llevar a ninguno, por eso no quiero que me quiten el proceso’ y fue así.

En la Sub-23 creo que solo citaron a Pepe Hernández, que no no venía siendo titular, pero no citaron a ningún jugador y citaron a seis jugadores de Chivas que no habían hecho nada del proceso Sub-23, entonces ahí me la pasé discutiendo”, dijo Cufré para La Última Palabra de Fox Sports.

Al ser cuestionado si fue justa su destitución, el entrenador argentino dijo que “no puedo opinar si fue justo o no, el tiempo pone todo en su lugar, no me lo esperaba obviamente”.



Por último, señaló que decidió dirigir al Atlas por el cariño que le tiene a la institución, donde jugó de 2012 a 2014.

“Atlas estaba comprometido en el tema porcentual, peleando con Veracruz, obviamente acepté y un honor que Atlas me diera esa posibilidad. Como primera experencia era un poco arriesgada porque es un lugar donde la gente me estiman mucho y yo amo este club, lo medité poco tiempo porque estaba de viaje, pero ante este llamado lo pensé como si un familiar necesitaba una ayuda, no lo pensé dos veces y me metí”, explicó.