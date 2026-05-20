Liga MX Pumas vs. Cruz Azul: boletos agotados para la Final de vuelta de Liga MX Clausura 2026 Aún no se juega la Final de ida y Pumas anunció que ya no hay entradas para el partido de vuelta en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

Video Pumas vs. Cruz Azul: boletos agotados para la Final de vuelta de la Liga MX Clausura 2026

Pumas y Cruz Azul se disputan el título de Liga MX Clausura 2026, es la tercera ocasión en que estos equipos se enfrentan entre sí en el juego decisivo del futbol mexicano, pero la primera desde que comenzó la era de los torneos cortos.

Pumas acabó como líder, lo consiguió en la última jornada del torneo regular; La Máquina fue tercero, eliminó al sublíder Chivas en Semifinales y con ello se mantiene en la lucha por La Décima estrella en su palmarés.

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Si bien aún no se juega el partido de ida de la Final del Clausura 2026, las expectativas de cara al juego de vuelta son altas, con polémica incluida, pues se trata del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, ese que fungió como casa de los celestes el torneo pasado.

Ante la falta de acuerdo para renovar el préstamo del inmueble, Cruz Azul debió jugar como local en este semestre en el Estadio Cuauhtémoc y más tarde lo hizo en el Estadio Banorte. Para la Final de ida lo hará en un tercer estadio, el de Ciudad de los Deportes.

BOLETOS AGOTADOS PARA LA FINAL PUMAS VS. CRUZ AZUL DE LA LIGA MX

Esta expectativa entre ambos clubes, dos de los de mayor arrastre entre la afición mexicana, y donde el conjunto de la UNAM va por su título octavo título de Liga MX, ha generado que los boletos para el juego decisivo se hayan acabado.

La demanda fue alta por tratarse de dos de los clubes de mayor jerarquía y de la primera Final entre ambos en torneos cortos, luego de las que disputaron en las temporadas1978-79 y 1980-81 con un triunfo cada uno.