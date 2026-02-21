    Liga MX

    Guillermo Abascal lanza irónica queja arbitral tras el Atlas vs. San Luis

    El técnico del San Luis se quejó del arbitraje por marcarle dos penales en contra y expulsarle a un jugador.

    Por:Kevin R. Yu
    
    Video Resumen | Atlas remonta en los últimos minutos al Atlético San Luis


    El español Guillermo Abascal, técnico del Atlético de San Luis, lanzó una queja arbitral pocas veces vista en la Liga MX, pues lo hizo de manera irónica.

    Abascal se quejó del arbitraje impartido por Daniel Quintero, así como del VAR, luego de que le marcaran dos penales en contra y le expulsaran a un jugador para que el Atlas le remontara un 0-2 al San Luis para terminar ganando el partido de la Jornada 7 por 3-2.

    “Voy a intentar no decir lo que pienso, pero yo creo que es algo general… hay que ser muy inteligentes para conocer la realidad, manejar la realidad en un sentido y perjudicar, yo creo que la inteligencia suprema es la que se ha visto en este estadio, la inteligencia de no apoyarse en un reglamento”, comenzó diciendo Abascal.

    El primer gol del Atlas causó polémica en el Estadio Jalisco. Rodrigo Schlegel descontó el marcador, pero su gol fue anulado por fuera de lugar, sin embargo, antes hubo un penal sobre Alfonso González, y se cobró. El tiro desde los once pasos fue de Diego González.

    “Me parece algo admirable para poder llevar a cabo una labor, porque al final estamos los tontos, los idiotas, los que no sabemos nada. Y obviamente, los inteligentes toman mucha diferencia con nosotros”, añadió Abascal.

    Luego vino otro penal y fue Eduardo Aguirre el encargado de cobrarlo, a los 59', para el 2-2. Eduardo Águila vio la roja al 82' y un minuto después ingresó Agustín Rodríguez para anotar el gol de la victoria del Atlas.

    El entrenador del San Luis aseguró que “es muy difícil responder ante tantas adversidades en un partido”, por lo que hizo una petición a la Liga MX y su arbitraje.

    “Yo solo pido y deseo que el futbol sea futbol, que sea el futbol de antes. Ni me gustaría seguir conviviendo con un futbol así, ni me gustaría que el futbol siga esta tendencia.

    “Hemos pasado un límite donde los seres humanos de aquí de la Tierra, los que nos dedicamos al futbol, es imposible que lleguemos”, sentenció Guillermo Abascal.

