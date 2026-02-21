    Liga MX

    Necaxa vs. Toluca: reportero de TUDN cuenta por qué retiran a médico de la Liga MX

    El reportero de TUDN, Juan Carlos Zamora, detalló la situación que se vivió en el Estadio Victoria durante la Jornada 7 del Clausura 2026.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Durante el Necaxa vs. Toluca de la Jornada 7 de la Liga MX Clausura 2026 se dio un hecho que parece no tener precedentes dentro del torneo mexicano y que ocurrió con una de las autoridades de la liga en pleno desarrollo del partido.

    El hecho se desarrolló desde el primer tiempo, cuando antes del primer cuarto de hora el médico de la Liga MX entró a la cancha para evaluar la situación física de Julián Carranza luego de que recibiera tremendo golpe de parte de Marcel Ruiz en una jugada que rayó en la expulsión.

    Cuando entró a atender el futbolista de los Rayos, los médicos se percataron de algo anormal en el estado de salud pero del propio médico de la Liga MX y fue hasta el segundo tiempo que se supo de su estado.

    De acuerdo con información EXCLUSIVA del reportero Juan Carlos Zamora para TUDN, los médicos de los clubes se percataron que el médico de la Liga MX se encontraba en estado inconveniente y para el segundo tiempo se determinó que no continuara en el partido.

    Ante ello, los médicos de Necaxa y Toluca acordaron mediante una responsiva que atenderían cualquier situación que requiriera en cuanto se activara el protocolo de conmociones para evaluar la situación física y médica de los jugadores.

    El Necaxa vs. Toluca acabó con triunfo del campeón tras un gol en la recta final del vigente campeón de goleo individual de la Liga MX, Paulinho, quien llegó a tres anotaciones en lo que va del Clausura 2026.

