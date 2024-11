Faitelson y su balance del Apertura 2024: "El espectáculo lo puso Cruz Azul"

“Creo que el espectáculo lo puso Cruz Azul, un torneo sublime, lo que más me gusta y comparándolo con las grandes plantillas, Tigres, Rayados, América, Toluca, dices, bueno, si tiene buenos futbolistas, pero no está en ese nivel, no tiene un Canales, un Gignac, no tiene un Paulinho, un Fidalgo, pero tiene un juego colectivo”.