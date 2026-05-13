Liga MX Cruz Azul tendría dos refuerzos si logra avanzar a la final del Clausura 2026 Nuestro Insider, Adrián Esparza Oteo nos reveló los nombres de los jugadores que pueden reaparecer.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Cruz Azul puede recuperar a dos jugadores de avanzar a la Final

Cruz Azul tiene que enfrentar a Chivas en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX si quiere avanzar a la final, de ser así habría buenas noticias para Joel Huiqui.

Adrián Esparza Oteo, reportero de TUDN reveló en Insiders los nombres de los jugadores que podrían sumarse al equipo de disputar el título del Futbol Mexicano.

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“ Lo de Nico (Ibáñez) esta complicado, en un principio el cuerpo médico decía, “está fuera prácticamente de la temporada por la cantidad de semanas que tiene de recuperación”.

“Pero a mí lo que me comentaban en la semana a modo de chisme, es que, en caso de avanzar a la Final, aunque no estén al cien por ciento, Nico Ibáñez y Jesús Orozco Chiquete estén en la convocatoria, a ver en qué condiciones, si están en 70 u 80 por ciento, si hay que arriesgar un poquito inclusive, pero los dos podrían estar de vuelta”.

El defensa de la Máquina tiene fuera desde finales del 2025, c uando se lesionó el tobillo en un ante los Tigres UANL.

Mientras que el delantero lleva fuera varias semanas por una lesión muscular producto del juego ante las Águilas del América.