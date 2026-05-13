    Liga MX

    Chivas vs. Cruz Azul: Bajas, lesionados y suspendidos para Semifinales

    Ambos equipos presentan ausencias previo a este partido a jugarse en la cancha del Estadio Banorte.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Chivas vs. Cruz Azul: Bajas, lesionados y suspendidos para la Ida de Semifinales

    De cara al partido de Ida de Semifinales de Cruz Azul vs. Chivas de la Liguilla del Clausura 2026, ambos equipos cuentan con ausencias importantes.

    El compromiso en la cancha del Estadio Banorte pone frente a frente a dos equipos, donde La Máquina tiene una hegemonía reciente ante el Rebaño Sagrado.

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    Esto sin olvidar, que Guadalajara domina en el historial de Liguilla a Cruz Azul, al tener más eliminatorias ganadas a lo largo de los años.

    Chivas tiene las siguientes bajas


    El equipo de Gabriel Milito tiene en total seis ausencias para este partido de Ida de Semifinales.

    • Raúl Rangel - Selección Mexicana
    • Luis Romo - Selección Mexicana
    • Armando González - Selección Mexicana
    • Roberto Alvarado - Selección Mexicana
    • Brian Gutiérrez - Selección Mexicana
    • Daniel Aguirre - lesionado.

    Chivas no presenta ningún jugador suspendido para este compromiso en la cancha del Estadio Banorte.

    Cruz Azul tiene estas ausencias


    El equipo de Joel Huiqui presenta mismo caso de ausencia por tema de convocatoria a la Selección Mexicana, además de dos futbolistas lesionados.

    • Erik Lira - Selección Mexicana
    • Jesús Orozco Chiquete - lesionado
    • Nicolás Ibáñez - lesionado

    La Máquina no cuenta con ningún jugador suspendido para este juego en la cancha del Estadio Banorte.

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