Liga MX Chivas vs. Cruz Azul: Bajas, lesionados y suspendidos para Semifinales Ambos equipos presentan ausencias previo a este partido a jugarse en la cancha del Estadio Banorte.

Video Chivas vs. Cruz Azul: Bajas, lesionados y suspendidos para la Ida de Semifinales

De cara al partido de Ida de Semifinales de Cruz Azul vs. Chivas de la Liguilla del Clausura 2026, ambos equipos cuentan con ausencias importantes.

El compromiso en la cancha del Estadio Banorte pone frente a frente a dos equipos, donde La Máquina tiene una hegemonía reciente ante el Rebaño Sagrado.

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Esto sin olvidar, que Guadalajara domina en el historial de Liguilla a Cruz Azul, al tener más eliminatorias ganadas a lo largo de los años.

Chivas tiene las siguientes bajas



El equipo de Gabriel Milito tiene en total seis ausencias para este partido de Ida de Semifinales.

Raúl Rangel - Selección Mexicana

- Selección Mexicana Luis Romo - Selección Mexicana

- Selección Mexicana Armando González - Selección Mexicana

- Selección Mexicana Roberto Alvarado - Selección Mexicana

- Selección Mexicana Brian Gutiérrez - Selección Mexicana

- Selección Mexicana Daniel Aguirre - lesionado.

Chivas no presenta ningún jugador suspendido para este compromiso en la cancha del Estadio Banorte.



Cruz Azul tiene estas ausencias



El equipo de Joel Huiqui presenta mismo caso de ausencia por tema de convocatoria a la Selección Mexicana, además de dos futbolistas lesionados.

Erik Lira - Selección Mexicana

- Selección Mexicana Jesús Orozco Chiquete - lesionado

- lesionado Nicolás Ibáñez - lesionado