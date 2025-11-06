    Futbol

    Cruz Azul decide la sede para jugar en el Clausura 2026

    Al no estar aún listo el Estadio Banorte, La Máquina tuvo que tomar esta decisión.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video Cruz Azul tiene importante noticia para su localía en el Clausura 2026

    Las posibilidades de que Cruz Azul se vaya a jugar a Puebla u otra sede para el Clausura 2026, han quedado desechadas.

    La Máquina seguirá jugando sus partidos de local en el estadio de Ciudad Universitaria, pase lo que pase en la próxima Liguilla.

    La noticia fue confirmada en el programa Insiders por el reportero de TUDN, Adrián Esparza Oteo, la posibilidad de que Cruz Azul regrese al estadio Azteca para marzo próximo no son ciertas, ya que todo el próximo certamen La Máquina seguirá en CU, donde impuso marca de invicto, donde ya levantó un título.

    “En partidos oficiales no han perdido en Ciudad Universitaria, Cruz Azul está feliz en el estadio de los Pumas se van a quedar hasta el verano del 2026 y van a regresar al estadio Azteca, porque tienen un contrato firmado para después de la Copa del Mundo”, agregó la ‘Joya’.

