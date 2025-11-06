Video Cruz Azul tiene importante noticia para su localía en el Clausura 2026

Las posibilidades de que Cruz Azul se vaya a jugar a Puebla u otra sede para el Clausura 2026, han quedado desechadas.

La Máquina seguirá jugando sus partidos de local en el estadio de Ciudad Universitaria, pase lo que pase en la próxima Liguilla.

La noticia fue confirmada en el programa Insiders por el reportero de TUDN, Adrián Esparza Oteo, la posibilidad de que Cruz Azul regrese al estadio Azteca para marzo próximo no son ciertas, ya que todo el próximo certamen La Máquina seguirá en CU, donde impuso marca de invicto, donde ya levantó un título.