PESADILLA DE CRUZ AZUL COMO LÍDER EN LIGA MX

1995-96- eliminado en Cuartos de Final vs. América

Invierno 98- eliminado en Cuartos de Final vs. Pumas

Invierno 2000- eliminado en Cuartos de Final vs. Atlas

Apertura 2006- eliminado en Cuartos de Final vs. Chivas

Apertura 2010- eliminado en Cuartos de Final vs. Pumas

Clausura 2014- eliminado en Cuartos de Final vs. León

Apertura 2018- perdió la Final vs. América.