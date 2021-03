“No, me gustaba ir al ataque, me gustaba más jugar como contención y de hecho el Tuca (Ferretti) me ponía ahí, me decía ‘es un desperdicio ponerte de central’ y cuando iba a la selección y jugaba de central, regresaba a Pumas y Tuca me ponía de contención o de lateral por derecha, incluso hasta de enganche luego me ponía. Disfrutaba mucho ir al ataque, pero algunos jugadores destacan más en cierta posición y fue mi caso, yo realmente lo entendí y me adapté muy bien a las circunstancias.