Liga MX Chivas y la decisión que tomó respecto al arbitraje en la Semifinal ante Cruz Azul Luego de publicar un mensaje en redes sociales respecto al arbitraje de Maximiliano Quintero, esta es la acción que decidió tomar el Rebaño.

Video Chivas toma una decisión respecto al arbitraje del juego de ida de Semifinales ante Cruz Azul

Fue en la red social X que Chivas posteó la jugada de Christian Ebere sobre Diego Campillo donde sólo se sacó una tarjeta amarilla cuando el club solicitaba la expulsión. En el segundo tiempo una aparente falta de ‘Cotorro’ González sobre Ebere acabó en penal a favor de La Máquina cuando el Rebaño alegaba que fue el celeste el que buscó la pierna del rojiblanco.

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Este jueves, Erick López reportó para TUDN que no habrá protesta por el arbitraje de Maximiliano Quintero de parte de Guadalajara, sólo su manifestación que se dio a conocer en redes sociales.

Por lo tanto, el Guadalajara no emitirá protesta formal ante la Federación Mexicana de Futbol, ni ante la Liga MX o la Comisión de Arbitraje; la conclusión es que al interior de Chivas se quedan tranquilos, mas no conformes, con el trabajo arbitral.

Tras el empate 2-2, el partido de vuelta de las Semifinales se disputará este fin de semana en el Estadio Jalisco, debido a que el Estadio Akron ya fue tomado por parte de las autoridades de la FIFA de cara al Mundial 2026.