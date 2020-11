Peláez no solo presentará video y foto de la acción como argumentos, sino que también incluirá varios testigos de jugadores que habrían presenciado amenazas de Rivero contra Vega y una entrada aún más fuerte realizada por el jugador de Cruz Azul sobre el de Chivas antes de la lesión.

¡Otra baja! Chivas no contará con JJ Macías ante Necaxa

¡Otra baja! Chivas no contará con JJ Macías ante Necaxa

En caso de que la Comisión Disciplinaria inhabilite a Rivero, este no podrá jugar con Cruz Azul el mismo tiempo en el que Vega esté lesionado, que será de cuatro a seis semanas.

Alexis Vega es una baja sensible de Chivas para enfrenter a Necaxa en el repechaje en busca de conseguir el boleto a los Cuartos de Final del Guard1anes 2020.

Además de Vega, Víctor Manuel Vucetich no podrá contar para el inicio de la Liguilla con José Juan Macías, quien no se logrará recuperar para el choque disputado este sábado 21 de noviembre a las 22:10 horas ET en el Estadio Akron.