Celso Ortiz firmaría renovación con Rayados “hasta con los pies”

“No he platicado nada, estoy enfocado en la pretemporada, ya ellos (los directivos) me dirán si sí o no (renuevo). Mi cabeza está en el partido del sábado, lo he dicho yo estoy contento, feliz aquí y si se da la oportunidad firmaría hasta con los pies.”, dijo el paraguayo sobre su continuidad en el club en rueda de prensa.