"Ya basta Liga BBVA MX, ¿esto no es de roja la semana pasada? La diferencia es que yo no me quedé tirado. Increíble como los árbitros te condicionan a no poder jugar el verdadero FUTBOL que es de contacto también. POCO MÁS DE CRITERIO. ¡Hoy min 11 nos dejan con 10 hombres!", escribió junto con una imagen de la entrada de Tabó.