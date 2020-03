“Esto es para ti Gus, gracias por salir a la calle a trabajar y exponerte. Uno entiende que es tu medio de sustento y no puedes parar. Buen provecho y disfruta tu hamburguesa ”, escribió el ariete mexicano.

El jugador examericanista compartió las imágenes del pedido a través de su cuenta de Twitter en donde dijo que no nominaba a nadie, pero llamó a quien guste sumarse lo haga.

“Vi este challenge y me gusto bastante. No nomino a nadie solo me gustaría que el que tenga oportunidad de hacerlo se una.