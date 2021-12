El calendario de partidos de Cruz Azul en el Clausura 2022 de Liga MX

Jornada 1: Cruz Azul vs Xolos

Jornada 2: Pachuca vs Chivas

Jornada 3: Monterrey vs Cruz Azul

Jornada 4: León vs Cruz Azul

Jornada 5: Cruz Azul vs Necaxa

Jornada 6: Toluca vs Cruz Azul

Jornada 7: Cruz Azul vs Santos Laguna

Jornada 8: (doble) Tigres vs Cruz Azul

Jornada 9: Cruz Azul vs Puebla

Jornada 10: Cruz Azul vs Pumas

Jornada 11: Pachuca vs Cruz Azul

Jornada 12: Cruz Azul vs Atlas

Jornada 13: Mazatlán vs Cruz Azul

Jornada 14: Cruz Azul vs Chivas

Jornada 15: (doble) Querétaro vs Cruz Azul

Jornada 16: Cruz Azul vs San Luis

Jornada 17: América vs Cruz Azul