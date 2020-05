Caixinha detalla cómo fue su salida de Cruz Azul

“Lo que en realidad pasó en nuestro cese de Cruz Azul, es que yo asistí, como me gustaba siempre hacer, mirar los rivales; estaba en C.U. mirando un partido de Pumas, y recibo un mensaje del presidente, que me preguntó si podía pasar por él, yo le dije que sí. Cuando llegué hablamos de variadísimas cosas y me dijo: Pedro, tomé la decisión y no vas a continuar. Yo le agradecí el tiempo que estuvimos, por ser parte de Cruz Azul. Nos pusimos de acuerdo en que al otro día saldría la nota; cuando salió recibí un mensaje de Ricardo (Peláez) y le agradecí y cada quién su vida”, reveló a TUDN.