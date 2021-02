'Burro' Van Rankin crea hashtag para que paguen apuesta contra el América

La polémica por la derrota que sufrió el América en la mesa ante Atlas llegó a otros ámbitos de la vida y uno de los más famosos aficionados de las Águilas, Jorge 'Burro' Van Rankin , se ha enfrascado en una discusión con el periodista David Faitelson, quien apostó su casa y su cabellera a que los azulcremas no serían despojados de los puntos que ganaron en la cancha, lo que finalmente sí sucedió .

"De acuerdo con Burro Van Rankin, creo que tendrías que pagar Faitelson porque lo pusiste en Twitter, las apuestas de caballeros se pagan y si no #LordDeudor", escribió a quien interpretó a Emilio Vargas en la serie Los Simuladores.

Ante la presión de las redes, Faitelson respondió que " Yo no le debo nada a nadie" y agregó, "Y tú '@burrovan' en especial, déjate de tonterías con lo de #LordDeudor. No somos iguales. No somos amigos. Tenemos un nivel distinto de educación. Tú y tus “amiguitos” de las novelas y los “progamuchos” de TV ya saben a dónde pueden irse…".