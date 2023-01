Ángel Zaldívar revela que sí festejará si le anota a Chivas en la Jornada 2

“Cada uno (toma la decisión de festejar o no un gol a su exequipo), es la circunstancia del partido. Al final es un gol, también no pasa nada si se festeja o no, no le estás faltando el respeto a una institución porque cuando estuviste ahí te mataste, dabas todo por ese equipo, ahora me debo a los colores de Atlético de San Luis y también me voy a matar y voy a darlo todo”, confesó el delantero de 28 años de edad.