Atlético de San Luis rumbo al Guard1anes 2020: altas, bajas, figuras y alineación

“Yo me entero del tema de San Luis casi como un mes antes de que se acabara mi contrato con Pumas, llegué a un grupo humano muy bueno, desde el presidente, Memo (Vázquez) que lo conozco de toda la vida, fueron las cosas que más me agradaron, el proyecto que me mostró sobre todo el presidente y Memo. Más allá de eso el interés que pusieron en mí, a veces no todos los equipos te lo hacen saber directamente. Es un grupo muy sano y podemos hacer cosas grandes”, dijo Barrera en exclusiva para Línea de 4.