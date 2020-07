Atlas y Necaxa cancelan partido amistoso por posibles contagios

Información de los periodistas de TUDN , Juan Carlos Zamora y María Fernanda Alonso señala que la propuesta de ya no llevar a cabo dicho juego llegó desde Aguascalientes a las oficinas de los ' rojiengros '.

No obstante, no se ha podido confirmar si los casos positivos son correspondientes al plantel de los Rayos , los Zorros, o de ambas escuadras.

Los tapatíos participaron en la Copa por México, donde se hizo saber que algunos jugadores de Mazatlán estaban contagiados, aunque no aseguraron que no tuvieron actividad durante ninguno de los juegos del equipo, pues no se dio a conocer su identidad.