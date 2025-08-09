Atlas
Atlas vs. Pachuca: Horario y dónde ver partido Jornada 4 Liga MX
Los Tuzos quieren mantener el liderato en su visita al Estadio Jalisco.
Juan Regis.
La Liga MX está de vuelta y Pachuca, líder del Apertura 2025, tendrá una complicada noche en Guadalajara como parte de la Jornada 4.
Los Tuzos, líderes del torneo hasta el momento con paso perfecto de tres victorias en tres jornadas visitarán a un Atlas que tendrá que lidiar con la presión de jugar de local.
Los Rojinegros no ganan desde que inició el torneo y la presión de la afición podría crecer más si no logran los tres puntos en el Jalisco, sobre todo después de la eliminación de la Leagues Cup, donde no consiguieron un solo punto.
HORARIO Y DÓNDE VER EN VIVO ATLAS VS. PACHUCA JORNADA 4 LIGA MX
Atlas vs. Pachuca
- Sábado 9 de agosto
- MX: ViX
- 7pm (centro)
- USA: TUDN, tudn.com, app de TUDN, ViX
- 9pm ET y 6pm Pacífico
HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 4 DE LIGA MX
SÁBADO 9 DE AGOSTO
América vs. Querétaro
- MX: Canal 5, TUDN y ViX, 7pm
- USA: Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN, ViX, 9pm ET y 6pm Pacífico
Atlas vs. Pachuca
- MX: ViX, 7pm
- USA: TUDN, tudn.com, app de TUDN, ViX, 9pm ET y 6pm Pacífico
Mazatlán vs. Tijuana
- USA: ViX, 11pm ET y 8pm Pacífico
- MX: TV Azteca, 9pm