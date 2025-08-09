Atlas vs. Pachuca: Horario y dónde ver partido Jornada 4 Liga MX

Video Pachuca busca mantener el liderato ante Atlas en la Jornada 4 de Liga MX

La Liga MX está de vuelta y Pachuca, líder del Apertura 2025, tendrá una complicada noche en Guadalajara como parte de la Jornada 4.

Los Tuzos, líderes del torneo hasta el momento con paso perfecto de tres victorias en tres jornadas visitarán a un Atlas que tendrá que lidiar con la presión de jugar de local.

Los Rojinegros no ganan desde que inició el torneo y la presión de la afición podría crecer más si no logran los tres puntos en el Jalisco, sobre todo después de la eliminación de la Leagues Cup, donde no consiguieron un solo punto.

HORARIO Y DÓNDE VER EN VIVO ATLAS VS. PACHUCA JORNADA 4 LIGA MX

Atlas vs. Pachuca

Sábado 9 de agosto

MX: ViX

7pm (centro)

USA: TUDN, tudn.com, app de TUDN, ViX

9pm ET y 6pm Pacífico

HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 4 DE LIGA MX

SÁBADO 9 DE AGOSTO

América vs. Querétaro

MX: Canal 5, TUDN y ViX, 7pm

USA: Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN, ViX, 9pm ET y 6pm Pacífico

Atlas vs. Pachuca

MX: ViX, 7pm

USA: TUDN, tudn.com, app de TUDN, ViX, 9pm ET y 6pm Pacífico